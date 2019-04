Orthodoxe Christen feiern in Jerusalem „Heiliges Feuer“

Jerusalem (APA/dpa) - Orthodoxe Christen haben in Jerusalem das „Heilige Feuer“ gefeiert. Tausende Menschen drängten sich am Samstag in der Grabeskirche in Jerusalems Altstadt, wie Polizeisprecher Micky Rosenfeld bei Twitter mitteilte.

Dem Glauben nach entzündete sich zu Ostern der Orthodoxen selbstständig ein Licht in der Grabkapelle. Die Grabeskirche steht an jener Stelle stehen, wo der christlichen Überlieferung nach Jesus begraben worden und wieder auferstanden sein soll.

Der griechisch-orthodoxe Patriarch Theophilos III. entzündete an dem „Heiligen Feuer“ Kerzen und gab die Flammen an Gläubige außerhalb der Kapelle weiter. Ein Meer von Kerzen erhellte die Kirche.

Orthodoxe Christen feiern Ostern eine Woche nach den Katholiken und Protestanten. Das orthodoxe Osterfest beginnt in diesem Jahr am 28. April.

Polizeisprecher Rosenfeld teilte mit, Polizeikräfte hätten am Samstag die Umgebung der Grabeskirche gesichert.