Formel 1: Qualifikation in Baku unterbrochen

Baku (APA/dpa) - Kurz vor Ende des ersten Abschnitts ist die Qualifikation für den Formel-1-WM-Lauf von Aserbaidschan in Baku unterbrochen worden. Williams-Pilot Robert Kubica war an der engsten Stelle der Strecke in die Begrenzung gefahren. Der demolierte Wagen des Polen musste zunächst geborgen werden.