Fußball: Köln trennte sich von Trainer Anfang - Medien

Köln (APA/dpa) - Kurz vor dem Aufstieg hat sich der deutsche Fußball-Zweitliga-Tabellenführer 1. FC Köln Medienberichten zufolge von Trainer Markus Anfang getrennt. Nach Informationen der „Bild“-Zeitung wurde die Beurlaubung am Samstag in der Früh beschlossen. Nach der 1:2-Heimniederlage gegen Darmstadt am Freitag hatten zahlreiche Fans den Rauswurf des Trainers gefordert.

Wer die Mannschaft der ÖFB-Teamspieler Florian Kainz und Louis Schaub in den letzten drei Partien betreuen wird, ist noch offen. Die für Samstag in der Früh angesetzte Trainingseinheit wurde kurzfristig verschoben. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa kam am selben Tag jedoch die Vereinsspitze zusammen, um die sportliche Situation zu analysieren.