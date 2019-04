Duathlon: Sandrina Illes gewann in Pontevedra WM-Silber

Pontevedra (APA) - Sandrina Illes hat am Samstag bei den ITU-Multisportweltmeisterschaften in Pontevedra (ESP) den Vize-Weltmeistertitel im Duathlon geholt. Die Weltmeisterin von 2018 musste sich nach 10 km Laufen, 40 km Radfahren und 5 km Laufen nur der Französin Sandra Levenez geschlagen geben. Bronze ging mit Garance Blaut an eine weitere Französin.

„Ich bin so glücklich. Ich wusste es wird hart. Am Rad benötigte ich zwei, drei Runden, bis ich nach dem kräfteraubenden Lauf reingekommen bin. Nach diesem harten Winter bin ich aber mindestens genauso glücklich wie letztes Jahr“, erklärte Illes in einer Verbandsmitteilung.

Ergebnisse ITU Multisport-Weltmeisterschaften Duathlon in Pontevedra (ESP) - Damen Kurzdistanz (10 km Laufen, 40 km Radfahren, 5 km Laufen): 1. Sandra Levenez (FRA) 1:58:17 Stunden - 2. Sandrina Illes (AUT) 2:00:10 - 3. Garance Blaut (FRA) 2:00:53