16 Tote in Marokko bei Unfall von Fahrzeug mit Flüchtlingen

Rabat (APA/AFP) - Bei einem Unfall nahe der spanischen Exklave Melilla in Marokko sind mindestens 16 Migranten ums Leben gekommen. Das Fahrzeug, mit dem sie unterwegs waren, stürzte in einen Bewässerungskanal, wie die marokkanische Nachrichtenagentur MAP am Samstag berichtete. Die Geflüchteten stammten demnach aus Ländern der Subsahara-Region.

Weitere 17 Migranten wurden bei dem Unglück verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer sein geflüchtet, berichtete MAP unter Berufung auf die Behörden. Die Unfallursache werde untersucht. Die Nichtregierungsorganisation Marokkanische Menschenrechtsvereinigung sprach von 19 Toten, insgesamt seien etwa 50 Migranten mit dem Fahrzeug unterwegs gewesen, das schon zuvor mehrmals von Schleusern eingesetzt worden sein.

Melilla ist neben Ceuta eine von zwei spanischen Exklaven in Nordafrika, die immer wieder Ziel von Flüchtlingen auf dem Weg nach Europa sind.