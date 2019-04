Fußball: Mattersburg verspielte Heimsieg - 1:1 gegen Admira

Mattersburg (APA) - Der SV Mattersburg hat den Umfaller von Rapid am Samstag in der Fußball-Bundesliga nur bedingt genutzt. Die Burgenländer kamen zu Hause gegen die Admira nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und verpassten einen großen Schritt Richtung Platz zwei in der Qualifikationsgruppe, der zum Play-off um einen Europacup-Platz berechtigen dürfte. Die Tore erzielten Andreas Gruber (22.) bzw. Sinan Bakis (50.).

Mattersburg liegt nach dessen 3:4-Heimniederlage gegen Hartberg nun zwei Punkte hinter Qualigruppen-Spitzenreiter Rapid und vier vor Altach. Die Admira folgt auf Rang vier, liegt im Kampf um den Klassenerhalt vier Runden vor Schluss aber nur noch zwei bzw. vier Zähler vor Hartberg und Schlusslicht Wacker Innsbruck.

Mattersburg-Trainer Klaus Schmidt setzte im Sturm auf Marko Kvasina statt Martin Pusic. Bei der Admira nahm der leicht angeschlagene Sasa Kalajdzic vorerst nur auf der Ersatzbank Platz. Dazu musste Abwehrchef Christoph Schösswendter, der zuletzt bereits zwei Spiele pausieren musste, schon nach 15 Minuten wegen neuerlicher Rückenprobleme vom Platz.

Die Mattersburger dominierten die erste Hälfte, erspielten sich ein Chancenplus und einige gefährliche Standardsituationen. Gruber stellte nach Querpass von Rene Renner, den Kvasina gekonnt auf die Reise geschickt hatte, auf 1:0. Ein abgefälschter Renner-Schuss zwang Andreas Leitner zu einer starken Parade (37.). Der Admira-Keeper war auch nach einer per Kopf verlängerten Freistoßflanke von Andreas Kuen zur Stelle (41.).

Den Start in Hälfte zwei verschliefen die Mattersburger ein wenig - und wurden durch Bakis prompt bestraft. Der Deutsch-Türke traf nach einem Doppelpass mit Stephan Zwierschitz (50.). Die Admira gestaltete das Spiel danach etwas ausgeglichener, klare Torchancen waren auf beiden Seiten aber Mangelware.

Es blieb beim dritten Remis im vierten Saisonduell. Am Dienstag hatten die Mattersburger in der Südstadt noch mit 2:0 gewonnen. Zu Hause sind sie bereits sieben Ligapartien unbesiegt. Beide Teams haben von ihren zehn Bundesliga-Spielen im Jahr 2019 jeweils nur zwei verloren.