Fußball: Innsbruck beendete mit 4:1 in Altach 2 - Meinungen

Altach (APA) - Meinungen zu SCR Altach - Wacker Innsbruck (1:4):

Alex Pastoor (Trainer Altach): „Bis auf einige Momente in der ersten Halbzeit im Positionsspiel mit dem Ball waren wir zu schwach. Wenn wir am Ball waren, konnten wir Chancen herausspielen, diese konnten wir leider nicht oft genug nutzen. Bei Ballverlusten war unsere Abwehrleistung nicht in Ordnung, da muss sich einiges ändern.“

Thomas Grumser (Trainer Innsbruck): „Für uns war es ein richtig wichtiger Sieg, nachdem wir uns in den letzen Wochen immer viel vorgenommen hatten. Wir haben in den Trainings immer gut gearbeitet und uns heute belohnt. Das Ergebnis ist wichtig für uns im Abstiegskampf, und auch die Art und Weise lassen mich sehr zufrieden sein.“