Badminton: Traun glich im Bundesligafinale gegen Pressbaum aus

Traun (APA) - Titelverteidiger ASKÖ Traun hat ein Entscheidungsspiel um den österreichischen Meistertitel im Badminton erzwungen. Die Oberösterreicher schafften am Samstag mit einem 5:2-Heimsieg gegen ASV Pressbaum den Ausgleich in der „best of three“-Finalserie. Damit wird der Meister am Sonntagmittag (12.00 Uhr) in Traun ermittelt.