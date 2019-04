Rhythmische Gymnastik: Ruprecht zum 7. Mal in Folge Staatsmeisterin

Wien (APA) - Nicol Ruprecht hat sich am Samstag in der Wiener Stadthalle erwartungsgemäß wieder den Staatsmeistertitel im Mehrkampf der Rhythmischen Gymnastinnen gesichert. Die 26-jährige Tirolerin triumphierte bereits zum siebenten Mal in Folge und stellte mit 71,000 Zählern auch einen persönlichen Punkterekord auf. Dahinter landeten Julia Meder und Blanka Boldizsar.

Die WM- und EM-Finalistin Ruprecht legte mit ihrer Performance auch den Grundstein für den Triumph des Team Tirol, das sich vor Wien und der Steiermark durchsetzte.