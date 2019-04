Basketball: UBI Graz erstmals Frauen-Meister

Klosterneuburg (APA) - Die Basketballerinnen von UBI Graz haben erstmals einen Meistertitel bei den Erwachsenen in die steirische Landeshauptstadt geholt. Die Grazerinnen gewannen am Samstag bei den Duchess Klosterneuburg mit 55:50 (34:28) und entschieden die „best of three“-Serie mit 2:0 für sich.

Die Steirerinnen schlossen gleich ihre erste Finalteilnahme erfolgreich ab, während die Klosterneuburgerinnen auch im fünften Finalversuch leer ausgingen. Graz-Guard Cierra Coffin wurde zur MVP (wertvollste Spielerin) gewählt.

AWBL-Finale (best of three), 2. Spiel: BK Duchess Klosterneuburg - UBI Graz 50:55 (28:34). 1. Spiel 47:61 - UBI Graz erstmals Meister.