Wien (APA) - Viertelfinal-Ergebnisse der spusu Handball-Liga der Männer vom Samstag - jeweils erstes Spiel der „best of three“-Serien:

UHK Krems - SC Ferlach 32:22 (16:11). Stand in der Serie 1:0. Zweites Spiel am Dienstag in Ferlach (19.00)

HC Hard - Schwaz Handball Tirol 17:19 (5:10). Stand in der Serie 0:1. Zweites Spiel am Dienstag in Schwaz (19.00)