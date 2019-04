Basketball: Ergebnisse und Tabelle ABL - 36. Runde

Wien (APA) - Basketball-Ergebnisse ABL mit Tabelle - Grunddurchgang - 36. und letzte Runde:

~ Samstag, 27.04.2019 Vienna Timberwolves - BC Vienna 54:74 (36:36) UBSC Graz - Oberwart Gunners 97:107 (54:56) Klosterneuburg Dukes - Fürstenfeld Panthers 83:77 (36:39) Kapfenberg Bulls - Traiskirchen Lions 84:57 (41:30) Flyers Wels - Swans Gmunden 85:80 (47:44) ~ Tabelle:

~ 1. Kapfenberg Bulls 36 27 9 2911:2538 373 54 2. Oberwart Gunners 36 27 9 2891:2662 229 54 3. Swans Gmunden 36 24 12 3011:2725 286 48 4. Klosterneuburg Dukes 36 22 14 2841:2715 126 44 5. Flyers Wels 36 20 16 2935:2915 20 40 6. Traiskirchen Lions 36 18 18 2711:2699 12 36 7. BC Vienna 36 17 19 2910:2896 14 34 8. Vienna Timberwolves 36 12 24 2772:3050 -278 24 9. UBSC Graz 36 9 27 2825:3042 -217 18 10. Fürstenfeld Panthers 36 4 32 2676:3241 -565 8 ~ Viertelfinale (ab Mittwoch, 1. Mai) - Best of Five: Kapfenberg (1) - Timberwolves (8), Oberwart (2) - BC Vienna (7), Gmunden (3) - Traiskirchen (6), Klosterneuburg (4) - Wels (5)