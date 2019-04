Triathlon: Weiss bei nordamerikanischen Ironman-Meisterschaften 7.

Houston (Texas) (APA) - Michael Weiss hat bei den nordamerikanischen Ironman-Meisterschaften in The Woodlands in Texas Platz sieben belegt. Mit einer Zeit von 8:13:05 Stunden lag der Österreicher über 20 Minuten hinter dem überlegenen Sieger Patrick Nilsson aus Schweden (7:50:55). Bei den Frauen gewann die vierfache Ironman-Weltmeisterin Daniela Ryf in 8:37:48 Stunden.