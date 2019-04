Chemie-KV: Gewerkschaften steigern vor Verhandlungsrunde 4 den Druck

Wien (APA) - Vor der vierten KV-Verhandlungsrunde für rund 45.000 Beschäftigte der Chemischen Industrie erhöhen die Arbeitnehmervertreter den Druck. Noch bevor am morgigen Montagvormittag die Gespräche beginnen, finden in der Früh Betriebsversammlungen in großen Chemie-Firmen statt. Dort wird eine „Resolution mit weiteren gewerkschaftlichen Kampfmaßnahmen beschlossen“, teilte die zuständige Gewerkschaft mit.

Die gewerkschaftlichen Kampfmaßnahmen beinhalten unter anderem Streikfreigaben, sagte ein Sprecher der GPA-djp auf Nachfrage.

Das Angebot der Arbeitgeber für eine Erhöhung der Löhne und Gehälter liegt bei 2,7 Prozent. „Das ist angesichts der Rekordergebnisse, der deutlichen Gewinnsteigerungen und der hohen Produktivitätszuwächse bei weitem nicht ausreichend“, so das Verhandlungsteam der Gewerkschaften GPA-djp und PRO-GE am Sonntag in einer Aussendung.

~ WEB http://www.gpa-djp.at/

https://www.proge.at ~ APA053 2019-04-28/09:45