Aufmerksamer Ladendetektiv stoppte in Seiersberg zwei Diebinnen

Seiersberg (APA) - 340 Kleidungsstücke haben zwei junge Frauen aus Kroatien am Samstag in einem Einkaufszentrum in Seiersberg bei Graz eingepackt. Mit der Kleidung verließen sie das Geschäft, ohne zu bezahlen. Ein Ladendetektiv stoppte die beiden und alarmierte die Polizei. Die Frauen gaben an, sie seien mit dem Bus aus Kroatien nach Graz gekommen, um das Einkaufszentrum zu besuchen.

Die beiden Diebinnen verbrachten insgesamt drei Stunden in dem Bekleidungsgeschäft. In dieser Zeit packten sie die ausgesuchten Kleidungsstücke, überwiegend Damenkleidung, in die beim Geschäft verfügbaren Tragetaschen. Die Taschen räumten sie in einen Einkaufswagen und verließen mit diesem gegen 16.00 Uhr das Geschäft. Der Detektiv war allerdings bereits auf die zwei 17 und 19 Jahre alten verdächtigen Kundinnen aufmerksam geworden und schritt ein. Die Kroatinnen gestanden den Diebstahl, der Wert der Kleidungsstücke wird von der Polizei mit etwa 1.500 Euro beziffert.