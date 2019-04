Triathlon: Lisa Perterer Vierte in WM-Serie auf Bermuda

Hamilton (Bermuda) (APA) - Triathletin Lisa Perterer hat am Samstag auf Bermuda als Vierte in dem Bewerb der WM-Serie ihr bestes Karriereergebnis erzielt und in der Olympiaqualifikation kräftig angeschrieben. Auch Julia Hauser als Zehnte war so gut wie nie in ihrer Laufbahn. Bei den Herren landete Luis Knabl auf den 18. Platz. Die Siege gingen an die US-Amerikanerin Katie Zaferes und den Franzosen Dorian Coninx.

In dem bei einem heftigen Regenguss gestarteten Rennen positionierten sich Perterer und Hauser in der ersten rund 15-köpfigen Verfolgergruppe. Nach der ersten Laufrunde war Perterer Vierte und ließ sich diese Position dank insgesamt dritter Laufzeit nicht mehr nehmen, Gesamtrang drei verpasste sie nur um neun Sekunden.

„Die letzten vier Wochen liefen einfach perfekt. Mein Ziel war es einfach, das umzusetzen, was ich drauf habe, und ich glaube, dass mir das wirklich gelungen ist. Ich bin einfach megahappy“, sagte die Kärntnerin, deren bisher bestes Ergebnis Rang fünf 2015 in Auckland war. Wie zum Auftakt in Abu Dhabi setze sich wieder Zaferes durch.

Knabl stieg mit der zweitschnellsten Schwimmzeit aus dem Wasser, nach der Hälfte der Raddistanz war er als Mitglied der 16-köpfigen Führungsgruppe von den Verfolgern gestellt worden. Der Franzose Coninx feierte seinen Premierenerfolg in der WM-Serie.

Ergebnisse Triathlon-WM-Serie auf Bermuda - olympische Distanz (1.500 m Schwimmen, 40 km Radfahren, 10 km Laufen) - Damen: 1. Katie Zaferes (USA) 1:59:52 Stunden - 2. Jessica Learmonth (GBR) +1:41 Minuten - 3. Joanna Brown (CAN) 2:13 - 4. Lisa Perterer (AUT) 2:22. Weiter: 10. Julia Hauser (AUT) 3:48

Stand in WM-Serie (2/8): 1. Zaferes 2.000 Punkte - 2. Learmonth 1.781 - 3. Taylor Spivey (USA) 1.602. Weiter: 7. Perterer 957 - 17. Hauser 572

Herren: 1. Dorian Coninx (FRA) 1:50:36 - 2. Javier Gomez Noya (ESP) +2 Sekunden - 3. Gustav Iden (NOR) 2. Weiter: 18. Luis Knabl (AUT) 1:39

Stand (2/8): 1. Vincent Luis (FRA) 1.523 Punkte - 2. Fernando Alarza (ESP) 1.392 - 3. Leo Bergere (FRA) 1.287. Weiter: 26. Knabl 370 - 27. Lukas Hollaus (AUT) 336