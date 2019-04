Jugendliche sollen zwölf Autos in Bayern und OÖ beschädigt haben

Passau/Schardenberg (APA) - Mindestens zwölf Autos sollen ein 15-Jähriger und sein 14-jähriger Komplize im bayrischen Passau und im oberösterreichischen Schardenberg (Bezirk Schärding) in der Nacht auf Samstag beschädigt haben. Die beiden Jugendlichen aus Bayern demolierten in der Passauer Innenstadt zehn Wagen, danach noch zwei im Nachbarland. Das berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Auch drei Straßenschilder wurden in Oberösterreich zerstört. Durch grenzüberschreitende Ermittlungen kam man dem Duo auf die Spur. Einer der beiden konnte schon geschnappt werden, der Zweite war noch flüchtig.