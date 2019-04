Deutsche Bank-Chef: Investmentbanking muss sich verbessern

Frankfurt (APA/Reuters) - Nach den gescheiterten Fusionsgesprächen mit der Commerzbank setzt Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing die Investmentbanker seines Hauses unter Druck. „Im Kapitalmarktgeschäft haben wir zuletzt wenig verdient“, sagte Sewing der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. Wenn sich die Märkte aber wie schon im März wieder stabilisieren würden, könne die Deutsche Bank dort auch wieder wachsen.

„Richtig ist allerdings auch: Wenn sich das nicht nachhaltig verbessert, dann werde ich auch so konsequent sein und sagen: Da müssen wir uns etwas anderes überlegen.“ Das Institut hatte im ersten Quartal in dem Bereich - wie auch andere Großbanken - Rückschläge hinnehmen müssen und war in die Verlustzone gerutscht. Einige wichtige Anteilseigner hatten bereits vor Monaten weitere Einschnitte im Investmentbanking gefordert, nachdem Sewing dort bereits kurz nach seinem Amtsantritt vor rund einem Jahr den Rotstift angesetzt hatte.

Sewing kündigte zudem einen harten Wettbewerb für den Fall an, dass die Commerzbank nun durch ein anderes europäisches Institut übernommen werden sollte. „Dieser Käufer wäre zum einen mindestens ein bis zwei Jahre nur mit deren Integration beschäftigt. Und zum anderen wären wir dann die einzige wirklich deutsche Bank mit internationalem Netzwerk“, sagte der Vorstandschef. „Und das werden wir selbstbewusst ausspielen.“

Deutsche Bank und Commerzbank hatten am Donnerstag nach wochenlangen Verhandlungen mitgeteilt, dass ein Zusammenschluss der beiden Häuser „keinen ausreichenden Mehrwert“ bieten würde. Die auf Privatkunden und den deutschen Mittelstand fokussierte Commerzbank könnte nun das Interesse einer ausländischen Großbank auf sich ziehen. Unter anderem hat Insidern zufolge die italienische Großbank Unicredit ein Auge auf das Institut geworfen. Auch die niederländische ING-Bank gilt als Interessent.

