Netanyahu fordert verstärkten weltweiten Kampf gegen Antisemitismus

Jerusalem (APA/dpa) - Israel hat den Angriff auf eine Synagoge in Kalifornien scharf verurteilt. Die Tat habe „das Herz des jüdischen Volkes getroffen“, sagte der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu nach Angaben seines Büros am Sonntag.

„Die internationale Gemeinschaft muss den Kampf gegen den Antisemitismus verstärken“, forderte Netanyahu. Angesichts eines Anstiegs antisemitischer Angriffe auf der ganzen Welt wolle der Ministerpräsident in dieser Woche eine Sonderberatung abhalten, hieß es in der Mitteilung.

Ein Mann hatte am Samstag in einer Synagoge in Poway nördlich der Stadt San Diego das Feuer eröffnet. Dabei wurden eine Frau getötet und drei weitere Menschen - darunter der Rabbiner - verletzt. Nach Angaben des israelischen Außenministeriums sind unter den Verletzten zwei Israelis, ein achtjähriges Mädchen und sein 31 Jahre alter Onkel.

Auch der israelische Staatspräsident Reuven Rivlin äußerte sich „schockiert und traurig“ über den Anschlag. Er sei „eine weitere schmerzhafte Erinnerung daran, dass Antisemitismus und Judenhass immer noch da sind, überall“, sagte Rivlin. „Kein Land und keine Gesellschaft sind immun. Wir können nur durch Erziehung zum Holocaust-Gedenken und zur Toleranz mit dieser Plage umgehen.“