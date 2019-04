Schwimmen: ATUS-Graz-Trophy 1 - ÖR und WM-Limit für Reitshammer

Graz (APA) - Bernhard Reitshammer hat am Sonntag in den Vorläufen der ATUS Graz Trophy der Schwimmer in Graz einen neuen österreichischen Rekord über 50 m Brust aufgestellt. Mit 27,33 Sekunden schaffte er damit auch das WM-Limit für Südkorea. Der ASV-Linz-Athlet hatte die von ihm seit August 2018 geltende Bestmarke von 27,47 gedrückt.