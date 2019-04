Chongqing (APA) - Mit einem dritten Rang darf Jessica Pilz beim Boulder-Weltcup in Chongqing (China) zufriedenstellend bilanzieren, es war das zweite Topergebnis in Folge nach Platz fünf in Moskau. Sie musste sich am Sonntag nur der Slowenin Janja Garnbret und der Japanerin Akiyo Noguchi geschlagen geben. Bei den Männern wurde Jakob Schubert 18., es siegte der Franzose Manuel Cornu.

Sandra Lettner wurde 27., kein weiterer Athlet aus Österreich kam in die Top 40.