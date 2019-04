Oberösterreicher durchbrach Grenzkontrolle zu Bayern

Laufen (APA) - Eine Grenzkontrolle der deutschen Bundespolizei hat bei Tittmoning (oberbayrischer Landkreis Traunstein) am Samstagvormittag ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Braunau durchbrochen. Der Mann hatte alle Anhaltesignale missachtet. Die Flucht endete wenig später in einer Sackgasse. Eine Schreckschusspistole lag im Wagen griffbereit, wie die Polizei Laufen in einer Presseaussendung berichtete.

Der 23-Jährige war ohne gültigen Führerschein unterwegs und hatte zudem vorher Drogen konsumiert. Die Beamten fanden auch eine geringe Menge Suchtgift im Wagen. Den Oberösterreicher erwarten diverse Strafanzeigen.