Fußball: Sheffield United stieg in Premier League auf

Leeds (APA) - Sheffield United steht seit Sonntag neben Norwich als zweiter Aufsteiger in die englische Fußball-Premier-League fest. Die „Blades“, die bereits am Samstag gegen Ipswich 2:0 gewannen, sind nach einem 1:1 zwischen Leeds und Aston Villa eine Runde vor Schluss nicht mehr aus den Top zwei der zweithöchsten Spielklasse zu verdrängen.

Die Partie an der Elland Road verlief äußerst turbulent. Beim Führungstreffer von Leeds gingen die Aston-Villa-Profis davon aus, dass die Gastgeber den Ball wegen einer Verletzung eines Spielers ins Out schießen würden und verzichteten deshalb auf Gegenwehr. Anschließend kam es zu Tumulten und Leeds-Trainer Marcelo Bielsa ordnete an, den Gegner ein Tor erzielen zu lassen, was auch geschah.