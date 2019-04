„Bevölkerungsaustausch“ - Straches Wortwahl laut NEOS brandgefährlich

Wien (APA) - Die NEOS haben sich am Sonntag ebenfalls an der Wortwahl von FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache gestoßen. Mit der Verwendung des Begriffs „Bevölkerungsaustausch“ setze Strache „brandgefährliche Signale“, kritisierte Generalsekretär Nikola Donig in einer Aussendung.

„Dass der Vizekanzler der Republik bewusst Begriffe in den Mund nimmt, die der Massenmörder von Christchurch zur Rechtfertigung seiner Verbrechen verwendet hat, zeugt von der Geisteshaltung Straches und der Partei, der er vorsteht“, so der NEOS-Generalsekretär. An die Adresse von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) richtete Donig den Appell, die Liaison mit den Freiheitlichen zu beenden.

