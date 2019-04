Schwimmen: ATUS-Graz-Trophy 2 - Rekord auch für Gigler

Graz (APA) - Für den zweiten Rekord des Schlusstages in der Auster sorgte Heiko Gigler. Der Kärntner gewann die 100 Meter Kraul in starken 49,59 Sekunden vor Alexander Trampitsch (50,05). Bernhard Reitshammer wiederum wird bei der WM auch über 200 Meter Lagen antreten, denn auch dieses Limit hat er in Graz geschafft.

„Eine enorme Menge an Limits, sowohl für die WM in Korea, als auch für die EYOF in Baku und die Junioren-Weltmeisterschaft in Budapest und die Junioren-Europameisterschaft in Kasan, wurden an diesem Wochenende vermerkt und es zeigt damit einmal mehr, dass der Schwimmsport in Österreich auf einem sehr guten Weg ist. Die Auster in Graz ist einfach das beste und schnellste Becken in Österreich“, sagte OSV-Sportdirektor Walter Bär.