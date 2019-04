Fußball: Nur 1:1 von Bayern bei Abstiegskandidat Nürnberg

Nürnberg (APA) - Bayern München hat es verpasst, die Steilvorlage von Borussia Dortmund zu verwerten und im Titelkampf der deutschen Fußballbundesliga eine Vorentscheidung herbeizuführen. Einen Tag nach dem 2:4 des BVB gegen Schalke mussten sich David Alaba und Co. am Sonntag bei Nürnberg mit einem 1:1 (0:0) zufriedengeben, vergrößerten den Vorsprung drei Runden vor Schluss aber immerhin auf zwei Punkte.

Im Finish stand just Georg Margreitter im Fokus. Wenige Minuten nach seiner Einwechslung (82.) ging der Vorarlberger nach einem Ellbogencheck von Alphonso Davies im Strafraum zu Boden, sein Teamkollege Tim Leibold traf beim Stand von 1:1 in der Nachspielzeit vom Strafpunkt aber nur die Stange. Wenig später vergab auf der anderen Seite Kingsley Coman die Chance auf die Entscheidung, scheiterte nach Solo an Nürnberg-Goalie Christian Mathenia.

Mathenia hatte bereits bei einem Freistoß von Alaba eine Glanztat vollbracht, den gefühlvollen Schuss des Wieners aus knapp 20 Metern noch an die Latte gelenkt (23.). Die Münchner taten sich gegen die kompakten Gastgeber zumeist schwer, kurz nach der Pause brachte Matheus Pereira Nürnberg sogar in Führung (48.). Die euphorisierten Hausherren wehrten sich mit aller Kraft - und mit einem starken Mathenia im Tor. Der Keeper lenkte auch einen James-Freistoß an die Latte (69.). Gegen Serge Gnabry, der nach Vorarbeit Comans seinen zehnten Saisontreffer machte, war auch er dann aber machtlos (75.).

Nürnberg hat damit nur noch ganz geringe Chancen auf den Klassenerhalt, denn der VfB Stuttgart auf dem Relegationsrang ist bereits fünf Punkte entfernt.