Fußball: LASK verschob 2 - Meinungen

Graz (APA) - Meinungen zu Sturm Graz - LASK (2:3):

Roman Mählich (Trainer Sturm): „Ich bin enttäuscht, weil wir das Spiel verloren haben, die Leistung war aber in Ordnung. Die Linzer haben natürlich viel Wucht in der Offensive, und wir hatten in der zweiten Halbzeit mit dem Druck des LASK Probleme, um uns zu ordnen. Besonders auch nach der Verletzung von Kiteishvili (Anm.: mit Gehirnerschütterung im Krankenhaus). Torhüterfehler kommen vor, aber wir sind alle Menschen, und es war auch nicht alleinentscheidend. Die Entwicklung der Mannschaft stimmt mich positiv, es geht in die richtige Richtung. Nachdem wir gegen den LASK nach der Winterpause 0:3 verloren habe, waren die letzten beiden Partien auf Augenhöhe.“

Oliver Glasner (Trainer LASK): „Ich bin sehr froh und erleichtert, dass wir endlich wieder gewonnen haben. Wir haben es uns in der ersten Halbzeit selbst schwierig gemacht, hatten unnötige Ballverluste und waren zu nervös am Ball. Wir sind dann fast aus dem Nichts in Rückstand geraten. In der Pause waren deutliche Worte nötig - dann das Spiel so zu drehen, da verdient meine Mannschaft ein Riesenkompliment. Für uns sind die Chancen auf Europa jetzt sehr hoch. Die Mentalität, die die Mannschaft in der zweiten Halbzeit gezeigt hat, hat uns in die sehr gute Ausgangsposition gebracht, in der wir jetzt sind. Egal, wie es ausgeht, für den LASK ist heuer eine herausragende Saison.“

Gernot Trauner (Kapitän LASK): „Die zweite Halbzeit war, was die Mentalität und den Charakter betrifft, überragend. Ich bin richtig stolz auf die Mannschaft. Nach den letzten Partien war dieser Erfolg enorm wichtig. Endlich haben wir unsere Leistung wieder auf den Platz gebracht und absolut verdient gewonnen.“

Jörg Siebenhandl (Torhüter Sturm): „Extrem bitter, dieses Missgeschick von mir. Die Situation war ausschlaggebend, es war dann schwierig, nach dem Doppelschlag des LASK zurückzukommen.“