„Avengers: Endgame“ spielte in ersten Tagen 1,2 Mrd Dollar ein

Los Angeles (APA/Reuters) - Das Science-Fiction-Streifen „Avengers: Endgame“ hat in den ersten Tagen in den weltweiten Kinos den Rekorderlös von 1,2 Milliarden Dollar eingespielt. Allein in den USA, dem weltgrößten Kinomarkt, kam das Superhelden-Spektakel von Donnerstag- bis Sonntagabend auf 350 Millionen Dollar, teilte der Medienkonzern Walt Disney am Sonntag mit.

In China seien es seit der Premiere am Mittwoch 330.5 Millionen Dollar gewesen. Der dreistündige Action-Film ist der letzte Teil von seit 2007 laufenden Verfilmungen, in dem zahlreiche Comic-Helden wie Iron Man, Hulk oder Thor auftreten.