Spanien-Wahl - Rechtspopulisten-Chef nach Erfolg: Ist erst der Anfang

Madrid/Barcelona (APA/dpa) - Nach der Wahl in Spanien mit dem erstmaligen Einzug der rechtspopulistischen Partei Vox ins Parlament hat Parteichef Santiago Abascal seine Anhänger aufgerufen, die Einheit Spaniens zu wahren. Vor einer jubelnden Menschenmenge in Madrid kritisierte der 43-Jährige am Sonntagabend erneut die Unabhängigkeitsbestrebungen der Region Katalonien.

„Jetzt haben wir eine Stimme im Parlament!“, rief er den Menschen zu, die die spanische Flagge schwenkten. „Wir sind hier, um zu bleiben. Das ist erst der Anfang!“, betonte der Politiker. „Wir haben jetzt 24 Abgeordnete, die den Stolz der Spanier vertreten werden“, sagte Abascal. Die Partei werde sich nicht nur für die Einheit der Nation einsetzen, sondern auch die Grenzen gegen illegale Migration verteidigen.

Die erst 2013 gegründete Partei, die von manchen Medien in Spanien als rechtsextrem eingestuft wird, setzt sich unter anderem für spanisches Kulturgut wie den Stierkampf ein. In ihren Reihen finden sich auch viele Ex-Militärs, die als Anhänger der faschistischen Franco-Diktatur gelten. Es ist das erste Mal seit fast vier Jahrzehnten, dass in Madrid eine rechtspopulistische Partei in den Congreso de los Diputados einzieht.