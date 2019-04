EU-Erweiterung - Busek: Keine Gleichberechtigung der neuen Mitglieder

EU-weit/Wien (APA) - Anlässlich des 15. Jahrestages der EU-Erweiterung vom 1. Mai 2004 geht Ex-Vizekanzler Erhard Busek (ÖVP) mit den „Alteuropäern“ hart ins Gericht. Er kritisierte die „Arroganz“ westlicher EU-Staaten. „Hier gibt es eigentlich nicht eine Gleichberechtigung der nachgekommenen Mitglieder. Formal ja, inhaltlich aber nein“, sagte Busek im Gespräch mit der APA.

Der Vorstandsvorsitzende des Instituts für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM) ortet eine zu geringe Kenntnis über die 13 neueren EU-Mitglieder bei den „älteren“ EU-Staaten. Diese hätten erkennen müssen, dass die Neuen „auch Europäer sind und dass sie auch eine Rolle haben“. Es habe beispielsweise „wahnsinnig lange gedauert, bis der erste aus diesem Kreis irgendeine EU-Funktion erhalten hat. Das war mein Namenskollege Jerzy Buzek, der Parlamentspräsident geworden ist“, so Busek. Auch heute „haben wir in Wirklichkeit nur den (EU-Ratspräsidenten, Anm.) Donald Tusk“.

Als weiteres Beispiel nannte Busek den Berlin Prozess, der von der deutschen Kanzlerin Angela Merkel 2014 ins Leben gerufen wurde, um den Westbalkan-Staaten ein positives Signal in Richtung Erweiterungsperspektive zu senden. „Ich bin froh, dass es den Berlin Prozess gibt, weil sonst wäre gar nichts“, sagte Busek. „Andererseits behalten sich die Deutschen und Franzosen vor, was da eigentlich entschieden wird.“

Busek fordert mehr Engagement Österreichs: „Österreich sollte eigentlich mehr Führungskapazität übernehmen.“ Er glaube, dass Österreich etwa als Vermittler im Streit zwischen Serbien und dem Kosovo durchaus Chancen hätte. „Wir haben dort nicht nur die Aufgabe, die Balkanroute zu schließen, sondern auch, die Leute an einen Tisch zu bringen.“ Österreich genieße in der Region Ansehen: „In Wirklichkeit haben wir unendlich viel gewonnen durch diese Erweiterung, weil wir in diesen Ländern ein Ansehen und einen gewissen Respekt haben. Wir haben immer die Sehnsucht, irgendwo eine Rolle zu spielen, und dort könnten wir eine Rolle spielen. Aber das machen wir dann nicht in dem Ausmaß, in dem es wünschenswert wäre.“

Die Vorzüge, die Österreich durch die Erweiterung gewonnen habe, würden nicht richtig anerkannt. So würden „wir in hohem Maße von unseren Nachbarn abhängen“. Busek verwies auf die Altenbetreuung, den Sozial- und Krankenhausbereich, „um nur ein Beispiel zu nennen“. Er kritisierte die Kürzung der Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kinder. „Das ist nicht sehr fair, möglicherweise schlägt das gegen. Hier werden aus Koalitionsgründen Dinge gemacht, die sich wahrscheinlich gegen Österreich auswirken werden.“

Die EU-Erweiterung war jedenfalls „alternativlos“, betonte Busek weiter. Nach dem „Zerbröseln des Warschauer Pakts Systems“ wäre eine „ungeheure Labilität“ entstanden. „Die Schwierigkeiten, die wir mit manchen dieser Staaten haben, sind bescheiden im Vergleich zur Unsicherheit, die wir uns hier eingehandelt hätten.“

Die Schwierigkeiten will Busek auch nicht leugnen. „Die Entwicklung aufzuholen, geht nicht von heute auf morgen“, erklärte er. Das geschichtliche „Erbe“ müsse bewältigt werden. Entwicklungen ließen sich nicht „abkürzen. Das braucht seine Zeit. Als jemand, der in der Zeit des Zweiten Weltkriegs geboren ist, trau ich mir zu sagen: Wir haben auch lange gebraucht, bis wir nach 1945 Schritt um Schritt weitergekommen sind.“ Von den westlichen EU-Ländern hätte er sich mehr Auseinandersetzung und Dialog gewünscht. „Hier, muss ich sagen, hat es eine gewisse westeuropäische Arroganz gegeben.“

Im Hinblick auf die EU-Wahl hofft Busek auf eine höhere Beteiligung, besonders auch in den neuen Mitgliedsstaaten. Er glaubt nicht, dass das Thema Migration den Wahlkampf bestimmen werde. „Die Bedeutung der Migrationsfrage ist im Sinken.“ Kritisch merkte Busek allerdings die Grenzkontrollen an. Diese „Erfindung der Bayern“ würde dazu führen, dass Österreicher in Salzburg und Passau „unendlich sekkiert werden“. Wichtiger wäre es, im Wahlkampf die Wirtschaftsentwicklung in Europa zu thematisieren. Denn diese sei „nicht so, dass wir alle beruhigt sein können“. Die Aussagen von EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber etwa, das russische Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2 zu schließen, halte er „auch nicht für die richtige Strategie. Da macht Weber irgendwo innerdeutsche Politik auf Kosten Europas.“

Dass auch Großbritannien an den EU-Wahlen teilnimmt, erachtet Busek „für eine rechtlich verständliche, aber unglückliche Lösung“. Die EU sei „sehr elastisch gewesen, nur die Briten haben immer geglaubt, das ist die alte Übung von Maggie Thatcher: Desto mehr Schwierigkeiten sie machen, desto mehr wird man ihnen nachgeben. Und das reicht langsam. Die Engländer müssen sich die Frage stellen: gehören sie nun zu Europa oder gehören sie nicht zu Europa.“ Der Brexit sei „ein ungeheurer Verwirrungsfaktor“, meinte Busek: „Es hat uns ungeheuer viel Zeit und Kraft gekostet. In der Zeit hätte die EU auch was anderes machen können.“

(Das Gespräch führte Alexandra Demcisin/APA)