Formel 1: Senna-Tod schockte Brasilien: „Das Land war wie betäubt“

Wien/Sao Paulo (APA) - Der Tod von Ayrton Senna am 1. Mai 1994 in Imola hat Brasilien in einen Schockzustand versetzt. „Das ganze Land war einige Tage wie betäubt“, erzählte der langjährige Formel-1-Journalist Luis Fernando Ramos, der den verhängnisvollen Sonntag damals in Sao Paulo miterlebte. Wie im Ausland sei Senna auch in seiner Heimat durch sein Ableben vor den Augen der Öffentlichkeit vollends zum Mythos mutiert.

Ramos sah den tödlichen Crash der Rennsport-Ikone nicht live. Der damals 19-Jährige wurde seiner Erinnerung nach am Sonntag wach, als der Große Preis von San Marino in Imola bereits lief. „Meine Mutter hat mir dann gesagt, dass Senna einen Unfall gehabt hat und es nicht gut ausschaut“, berichtete Ramos der APA - Austria Presse Agentur. „Das Rennen war um 9 Uhr (Ortszeit; Anm.). Ein paar Stunden später gab es die offizielle Bestätigung, dass Senna tot war.“

Diese Nachricht habe er zunächst nicht fassen können. „Ich denke, das ist allen Brasilianern so gegangen. Man sollte nicht bei einem Formel-1-Rennen sterben, und schon gar nicht Senna. Es war irgendwie unecht.“ Einen Tag vorher war der Österreicher Roland Ratzenberger bei einem Unfall im zweiten Qualifikationstraining zu Tode gekommen - das schicksalhafte Imola-Wochenende kostete somit sogar zwei Piloten das Leben.

In einem etwas verwirrten Zustand fand sich Ramos am Nachmittag zum Fußball-Derby Palmeiras gegen FC Sao Paulo ein. Dort erwartete ihn eine Gänsehaut-Stimmung. „Vor dem Spiel gab es zuerst eine Schweigeminute, dann sind ein paar Spieler auf die Knie gegangen. Währenddessen haben 80.000 Zuschauer begonnen zu rufen: Ole ole ole ola, Senna, Senna. Da habe ich realisiert, dass etwas Riesiges passiert ist.“

Präsident Itamar Franco erklärte eine dreitätige Staatstrauer. Sennas lebloser Körper wurde per Linienflug nach Sao Paulo geflogen, nach dem Eintritt in den brasilianischen Luftraum begleiteten Kampfjets des Militär die Maschine. Am Donnerstag fand in Sennas Heimatstadt das Begräbnis statt. Zu den Sargträgern zählten damals aktuelle und ehemalige Grand-Prix-Stars wie Gerhard Berger, Alain Prost, Emerson Fittipaldi und Jackie Stewart.

„Die ganze Stadt war entweder draußen oder hat im Fernsehen zugeschaut“, sagte Ramos, der seit mehr als 15 Jahren in Wien lebt. Schätzungen bezüglich der Zahl der Schaulustigen reichen von 500.000 bis hin zu mehreren Millionen Menschen. Er blieb seinerzeit zu Hause. „Es war nicht unbedingt in der Nähe von mir. Aber ich war schon mitgenommen. Ich war zwar selber kein Senna-Fan, aber auch kein Gegner. Für mich war es okay, wenn er einmal nicht gewinnt.“

Keine elf Monate später war Ramos in seinem ersten Einsatz als Zeitungsjournalist bei einem Formel-1-Rennen. Der Weg führte ihn nicht weit weg von der eigenen Haustüre, zum Großen Preis von Brasilien in Sao Paulo. Von 2008 bis 2016 berichtete Ramos dann für Radio Bandeirantes von jedem Grand Prix. Dabei bekam er ein gutes Bild von der enormen Strahlkraft Sennas, die noch immer Generationen von Motorsportfans überall auf dem Globus in den Bann zieht.

Im bevölkerungsreichsten Land Südamerikas war Senna zu Lebzeiten aber gar nicht der abgöttisch verehrte Volksheld, als der er heute gesehen wird, meint Ramos. „Mein Gefühl war, er war vorher ein erfolgreicher Sportler, aber er war nicht so populär vor dem Tod wie ein Romario zum Beispiel“, verwies er auf den Umstand, dass Fußball in Brasilien Nationalsport war und ist.

Schon in den 1970er-Jahren hatte Emerson Fittipaldi zwei Weltmeisterschaften gewonnen, Nelson Piquet war später dreimaliger Champion. „Es war irgendwie selbstverständlich, dass es immer gute Brasilianer in der Formel 1 geben wird“, erläuterte Ramos. „Erst durch den Tod, durch das Live-Ereignis, durch diese Dramatik ist dieser Mythos entstanden.“

Posthum wurde Senna nicht nur zur Integrationsfigur, die alle sozialen, politischen, ethnischen und religiösen Schranken überwindet, sondern zu einem universalen Symbol Brasiliens in der Welt. Mit entsprechend großer Hingabe wird sein Andenken gepflegt. „Praktisch jedes fünfte Jahr kommt eine ganze Welle an Erinnerungen“, schilderte Ramos im Gespräch. „Die Leute erinnern sich ganz genau, wo sie waren, als Senna gestorben ist. Das ist schon sehr beeindruckend.“