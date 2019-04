Wiener Aktienmarkt dürfte zunächst Verlustserie fortsetzen

Wien (APA) - Heimische Aktienexperten erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Montag mit leichten Verlusten. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund fünf Punkte unter dem Schluss-Stand vom Freitag (3.227,76) liegen. Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.208,00 und 3.240,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.238,00 Punkten aus.

Diese Woche beginnt mit Geschäftszahlen aus der Baubranche. Strabag steigerte seinen Konzerngewinn 2018 um 27 Prozent auf 353,53 Mio. Euro. Auch Porr hat seinen Gewinn ausgebaut. Nach Börsenschluss wird auch die Telekom Austria ihre Bücher öffnen.

Im Wochenverlauf stehen eine EuGH-Entscheidung zu CETA und heimische Arbeitsmarktzahlen für April sowie der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Programm. Außerdem werden am Dienstag die Gespräche im Zollstreit zwischen den USA und China fortgesetzt. Zuletzt machten sich Hoffnungen breit, dass eine Lösung des Streits in greifbare Nähe rücken könnte, schreibt der Helaba-Experte Christian Schmidt.

Am Freitag hatte der ATX um 0,52 Prozent schwächer bei 3.227,76 Punkten geschlossen und damit seinen vierten Verlusttag in Folge eingefahren. Während es wenig Bewegung an den europäischen Börsen gab, geriet der heimische Aktienmarkt unter Druck. Vor allem Verluste beim Schwergewicht OMV belasten den ATX.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

~ Warimpex +5,86% 1,35 Euro Telekom Austria +1,96% 6,76 Euro Do&Co +1,44% 77,50 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

~ Schoeller-Bleckmann -4,54% 84,20 Euro Verbund -2,44% 42,42 Euro UBM Development -2,15% 41,00 Euro ~

