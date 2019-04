Mehrere Verdächtige in Frankreich wegen Terrorverdachts festgenommen

Paris (APA/AFP) - Französische Ermittler haben nach eigenen Angaben mögliche Anschlagspläne auf Sicherheitskräfte durchkreuzt. „Mehrere Verdächtige“ seien festgenommen worden, verlautete am Montag aus Kreisen der Staatsanwaltschaft in Paris. Es seien Ermittlungen wegen Bildung einer „kriminellen terroristischen Vereinigung“ eingeleitet worden.

Die Verdächtigen wurden den Angaben zufolge bereits am Freitag festgenommen. Unter ihnen war demnach ein vorbestrafter Jugendlicher. Dieser war zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt worden, weil er versucht haben soll, in Kampfgebiete in Syrien zu reisen. Zuletzt war er zur Bewährung in einer Jugendeinrichtung untergebracht.