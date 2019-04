Golf: Rahm/Palmer gewannen Teamwettbewerb der PGA-Tour

Wien/New Orleans (Louisiana) (APA/dpa) - Spaniens Golf-Ass Jon Rahm hat zusammen mit Ryan Palmer aus den USA in Avondale den Teamwettbewerb der amerikanischen PGA-Tour gewonnen. Das Duo setzte sich am Sonntag (Ortszeit) nach vier Runden mit insgesamt 262 Schlägen im TPC Louisiana in der Nähe von New Orleans gegen die europäischen Ryder-Cup-Stars Sergio Garcia (ESP) und Tommy Fleetwood (ENG/265) durch.

Bei der mit 7,3 Mio. Dollar dotierten Zurich Classic war auch Sepp Straka am Start gewesen. Der Österreicher und der US-Amerikaner Chris Kirk hatten den Cut aber nicht geschafft. In der aktuellen Golf-Weltrangliste ist Straka als 348. zweitbester Österreicher hinter Matthias Schwab, der sich nach Platz neun in Marokko um 23 Plätze auf Rang 232 verbesserte. Bernd Wiesberger (384.) ist derzeit nur die Nummer drei in Österreich.

Im Race to Dubai der European Tour hat sich Schwab auf Platz 50 verbessert, damit wäre der Steirer derzeit für die hoch dotierte Tour Championship im November qualifiziert. Diese Woche teen Schwab und Wiesberger bei den China Open in der Nähe von Hongkong auf. Straka ist bei der Wells Fargo Championship (7,9 Mio. Dollar) in Charlotte in North Carolina am Start.