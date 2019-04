Wien (APA) - Ozzy Osbourne kommt am 26. Februar 2020 in die Wiener Stadthalle. Der britische Rockmusiker hatte seine für 2019 geplante Tournee nach einem Sturz absagen müssen. Die Nachholtermine im kommenden Jahr wurden nun auch um zusätzliche Konzerte wie jenes in Wien erweitert. Als Special Guest ist Judas Priest geladen. Ozzy könne seine Rückkehr „kaum erwarten“, hieß es in einer Aussendung.

