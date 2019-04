Tennis: Weltranglisten - Thiem Fünfter, im Race Vierter

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA113 vom 29.04.2019 müssen die Punkte bei Kvitova auf 6.015 korrigiert werden. --------------------------------------------------------------------- ~ London (APA) - An der Spitze der Tennis-Weltrangliste der Herren hat es keine Veränderungen gegeben. Es führt weiterhin Novak Djokovic vor Rafael Nadal und Alexander Zverev, Dominic Thiem ist auch nach seinem Triumph in Barcelona hinter Roger Federer Fünfter. Im Race to London verbesserte sich Thiem von Rang sechs auf vier.

Bei den Damen liegt Naomi Osaka voran, neue Zweite ist aber Petra Kvitova vor Simona Halep.

~

Tennis-Weltranglisten vom 29. April 2019:

HERREN: 1. ( 1) Novak Djokovic (SRB) 11.160 Punkte 2. ( 2) Rafael Nadal (ESP) 7.765 3. ( 3) Alexander Zverev (GER) 5.770 4. ( 4) Roger Federer (SUI) 5.590 5. ( 5) Dominic Thiem (AUT) 5.085 6. ( 6) Kevin Anderson (RSA) 4.115 7. ( 7) Kei Nishikori (JPN) 3.780 8. ( 9) Juan Martin del Potro (ARG) 3.225 9. ( 10) John Isner (USA) 3.085 10. ( 8) Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.030

Weiter: 120. (122) Dennis Novak (AUT) 469 165. (174) Sebastian Ofner (AUT) 332 190. (193) Jurij Rodionov (AUT) 272

Race (Top 8 bei den ATP-Finals in London/10.- 17. November): 1. (1) Djokovic 2.405 - 2. (2) Federer 2.280 - 3. (3) Nadal 2.145. Weiter: 4. (6.) Thiem 1.735

Doppel: 1. (1) Mike Bryan (USA) 9.010 - 2. (2) Jack Sock (USA) 6.675 - 3. (3) Nicolas Mahut (FRA) 6.200 - 4. (4) Lukasz Kubot (POL) 6.160 Weiter: 13. (13) Oliver Marach (AUT) 4.590 - 25. (27) Alexander Peya (AUT) 2.815

DEN: 1. ( 1) Naomi Osaka (JPN) 6.151 2. ( 3) Petra Kvitova (CZE) 6.015 3. ( 2) Simona Halep (ROU) 5.682 4. ( 5) Angelique Kerber (GER) 5.220 5. ( 4) Karolina Pliskova (CZE) 5.111 6. ( 6) Jelina Switolina (UKR) 4.921 7. ( 7) Kiki Bertens (NED) 4.765 8. ( 8) Sloane Stephens (USA) 4.386 9. ( 9) Ashleigh Barty (AUS) 4.275 10. ( 10) Arina Sabalenka (BLR) 3.520

Weiter: 203. (203) Barbara Haas (AUT) 297 285. (285) Julia Grabher (AUT) 171 ~