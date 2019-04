Ski alpin: RTL-Spezialist Philipp Schörghofer erklärte Rücktritt

Obertauern/Wien (APA) - Philipp Schörghofer hat am Montag im Zuge eines Pressetermins in Obertauern das Ende seiner aktiven Skikarriere verkündet. Der 36-jährige Salzburger galt als Riesentorlaufspezialist, seinen einzigen Weltcupsieg feierte er in dieser Disziplin 2011 in Hinterstoder. Zuletzt war der Team-Weltmeister von 2013 wegen Knieproblemen kaum noch gestartet, die vergangene Saison beendete er vorzeitig.