Ukraine: Sprachgesetz sorgt für Spannungen mit ungarischer Minderheit

Berehowe (APA) - Vertreter der ungarischen Minderheit im äußersten Westen der Ukraine lassen keinen Zweifel an ihrer kategorischen Ablehnung des vergangene Woche vom ukrainischen Parlament beschlossenen Sprachgesetzes. Man hoffe jedoch auf Präsident Wolodymyr Selenskyj, erklärte in der Ungarn-Hochburg Berehowe die prominente Minderheitenpolitikerin Karolina Darcsi gegenüber der APA.

Das Zentrum des 20.000-Einwohner Städtchens ist adrett herausgeputzt. Freilich finden sich hier auch Spuren der ukrainischen Kultur, darunter ein obligatorisches Denkmal für Nationaldichter Taras Schewtschenko. Insgesamt ist in Berehowe, das als Beregszász jahrhundertelang Teil des Königreichs Ungarn war, aber die Dominanz des Ungarischen offensichtlich: Das gilt nicht nur für teils zweisprachige Gedenktafeln und Statuen, die allesamt mit Bändern oder Kränzen in den ungarischen Nationalfarben behängt sind, sondern auch für das Stadttheater. Die Institution wurde 1992 vom späteren Starregisseur Attila Vidnyánszky gegründet, der 2013 von der Regierung Viktor Orbáns zum Direktor des ungarischen Nationaltheaters in Budapest berufen wurde.

Der besondere Stolz der ungarischen Minderheit gilt jedoch dem Transkarpatischen ungarischen Institut, das in einem Gerichtspalast aus der Monarchie residiert und ebenso vom ungarischen Staat subventioniert wird. Insbesondere existieren enge Verbindungen der Privatuniversität und den politischen Eliten der ungarischen Minderheit, die zumindest in Berehowe knapp 50 Prozent der Bevölkerung ausmachen dürfte.

Das vergangene Woche vom Parlament beschlossene Sprachgesetz sei skandalös, erklärte Darcsi am Sonntag gegenüber der APA. Sollte es tatsächlich in Kraft treten, würde die ungarische Minderheit ein Budget für etwaige Strafzahlungen vorplanen, kündigte die prominente Lokalpolitikerin an. Sie unterrichtet Politologie am ungarischen Institut, ist Funktionärin beim Verein für ungarische Kultur in Transkarpartien (KMKSZ) und leitet die Fraktion der ungarischen Partei im Gemeinderat von Berehowe.

„Für nationale Minderheiten wäre das Gesetz schrecklich. In allen öffentlichen Sphären müsste alles auch auf Ukrainisch geschrieben werden und wenn es keine Übersetzung in das Ukrainische gibt, dann sind Strafen vorgesehen. Das gilt auch für Theater oder Kaffees. Und in Restaurants müsste man Ukrainisch sprechen“, sagte Darcsi.

Große Hoffnungen setze die Minderheit jedoch auf den neu gewählten Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, der eine Überprüfung des Gesetzes auf seine Verfassungskonformität angekündigt hat, betonte die Politikerin. „Seine Politik wird eine andere sein, er ist kein Nationalist und er sagt, dass nicht die Sprache, wie die Leute reden wichtig sei, sondern dass Frieden einkehrt“, erklärte Darcsi.

Selenskyj würde aber auch registrieren, dass die Minderheiten bei den Präsidentschaftswahlen nahezu ausschließlich für ihn gestimmt hatten. In rein ungarischen Dörfern sei er auf 96 Prozent der Stimmen gekommen, in Berehowe auf immerhin 86 Prozent, erzählte sie. Vor dem zweiten Wahlgang habe es zudem ein Treffen des künftigen Staatsoberhaupts mit dem Abgeordneten Wassyl Brensowitsch gegeben, der 2014 als Minderheitenvertreter auf der Liste des Block Petro Poroschenko in das ukrainische Parlament gewählt worden war.

Darcsi berichtete aber auch über zunehmende Schikanen durch den ukrainischen Geheimdienst SBU, die im Zusammenhang mit den bei Minderheiten verbreiteten Doppelstaatsbürgerschaften stehen. Sie selbst werde regelmäßig in die lokale SBU-Zentrale bestellt. Die Politikerin geht von etwa 100.000 ukrainischen Ungarn aus, die neben der ukrainischen auch die ungarische Staatszugehörigkeit besitzen. „Die Ukraine erkennt eine zweite Staatsbürgerschaft zwar nicht an. Aber bis zum heutigen Tag gibt es kein explizites Verbot“, erklärte die Politikerin.

Ein sie betreffendes Verwaltungsstrafverfahren scheint ihr dabei recht zu geben: Die Minderheitenvertreterin war im März zu einer Geldstrafe von 3.400 Hrywnja (110 Euro) verurteilt worden, weil sie sich bei einer Rückreise in die Ukraine mit ihrem ungarischen Pass auswies. Inkriminiert wurde jedoch nicht das Vorhandensein einer zweiten Staatsbürgerschaft, sondern die Tatsache, dass bei ukrainischen Staatsbürgern Reisepässe anderer Staaten nicht als gültig anerkannt werden und ein Grenzübertritt somit illegal wäre.

Nichtsdestotrotz leitete der ukrainische Geheimdienst SBU im vergangenen Herbst ein Strafverfahren wegen der Verleihung ungarischer Staatsbürgerschaften ein. Die Tatsache, dass gleichzeitig der Leiter des ungarischen Konsulats in Berehowe zur Persona non grata erklärt worden war, hatte damals zu einer weiteren Verschlechterung der Beziehungen zwischen Kiew und Budapest geführt. Ungarn blockiert im Zusammenhang mit einem 2017 beschlossenen Bildungsgesetz, das die Rolle des Ukrainischen aufwerten soll, die Zusammenarbeit der Ukraine mit der NATO auf Ministerniveau.

Vergangene Woche kritisierte Ungarns Außenminister Péter Szijjártó auch den Beschluss des Sprachgesetzes als „inakzeptabel“. „Allerdings haben die ukrainischen Wähler mit überwältigender Mehrheit mit Selenskyj einen anderen Präsidenten gewählt und die Ära Poroschenko beendet“, zitierten ukrainische Medien den Minister.

(Alternative Schreibweisen: Wladimir Selenskyj, Beregowo)