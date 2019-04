Führungswechsel in der Wirtschaftskammer Salzburg

Salzburg (APA) - Die Wirtschaftskammer Salzburg bekommt heute, Montag, am Nachmittag einen neuen Präsidenten: Manfred Rosenstatter löst Konrad Steindl ab, der knapp fünfeinhalb Jahre an der Spitze der Interessenvertretung gestanden ist. Bei einem Pressegespräch vor der Amtsübergabe präsentierte er ein Fünf-Säulen-Programm, mit dem er die Kammer zukunftsfit machen will.

Rosenstatter wurde 1968 in der Flachgauer Gemeinde Seeham geboren und machte nach dem Besuch der Landwirtschaftlichen Fachschule eine Lehre zum Einzelhandelskaufmann. Ab 1988 war er Ein- und Verkaufsleiter der Alu-West GmbH (AG), mit 23 Jahren machte er sich mit der Herstellung von Strangpress- und Mikroprofilen selbstständig und bietet damit unter anderem Montagesysteme für Solar und Photovoltaik, Aluminiumsysteme, Lärmschutzelemente oder Fenster-, Türen und Fassadenelemente an. Das Unternehmen beschäftigt heute in mehreren Ländern rund 300 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 56 Millionen Euro.

Politisch tätig wurde Rosenstatter 1998 als Gemeinderat und Wirtschaftsbund-Obmann in Seeham. In der Wirtschaftskammer war er unter anderem Vorsitzender der Fachvertretung Außenhandel, gehörte dem Bundesgremium des Außenhandels an und war Mitglied im erweiterten Präsidium.

Mit seinem Fünf-Punkte-Programm möchte er den Mittelstand stärken, besonders durch Unterstützung im Bereich der Digitalisierung oder mehr Fairness im Wettbewerb. Zweitens will er im Sinne einer erfolgreichen Interessenvertretung mit allen wichtigen Seiten gut zusammenarbeiten, drittens die Aus- und Weiterbildung der Fachkräfte forcieren, viertens die Regionen durch Bildung und verbesserte Infrastruktur stärken und fünftens die Kammer selbst weiterentwickeln.