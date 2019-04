„Avengers: Endgame“ legt in Nordamerika einen Rekord-Start hin

New York/Wien/Berlin (APA/dpa) - Das Superheldenepos „Avengers: Endgame“ schreibt Filmgeschichte. 350 Mio. Dollar (314 Mio. Euro) spielte die Disney-Produktion an ihrem ersten Wochenende in den nordamerikanischen Kinos ein – das schaffte bisher noch kein Film. Weltweit brachte „Endgame“ in den ersten Tagen 1,2 Milliarden Dollar (1,1 Milliarden Euro) ein, auch das eine Bestmarke. Rekordzahlen wurden auch in Österreich erreicht.

Der Film war am Mittwoch in die Kinos gekommen. Bisher hielt „Avengers: Infinity War“, gestartet im April des vergangenen Jahres, mit 258 Millionen Dollar (231 Millionen Euro) den Rekord in Nordamerika. Auf dem zweiten Platz der Charts landete dem Portal „Box Office Mojo“ zufolge der Film „Captain Marvel“, in dem Hollywood-Star Brie Larson als Kriegerin in einer intergalaktischen Schlacht übernatürliche Kräfte besitzt. Die Einnahmen betrugen am nunmehr achten Wochenende 8,1 Millionen Dollar (7,3 Millionen Euro). Rang drei belegte der Horrorthriller „Lloronas Fluch“ mit 7,5 Millionen Dollar (6,7 Millionen Euro).

In Österreich startete der dreistündige Science-Fiction Blockbuster mit mehr als 250.000 Besuchern seit Filmstart am 24. April bis inklusive Sonntag und legte so „das umsatzstärkste Startwochenende aller Zeiten hin“, wie es in einer Aussendung heißt. Cineplexx konnte über 150.000 Tickets absetzen, mehr als 50.000 davon im Vorverkauf, was einen neuen Rekord bedeutet. Um den Besucherandrang gerecht zu werden, hat Cineplexx zusätzliche Säle für den Film geöffnet. „Dieser Film lässt niemanden kalt und hat das Potenzial, auch in Österreich zu den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten zu werden“, wird Christian Langhammer, Geschäftsführender Gesellschafter von Cineplexx, zitiert.

„Avengers: Endgame“ hat auch in den deutschen Kinos Rekorde gebrochen. Es handle sich um den besten Wochenendstart des laufenden Kinojahrs, den besten Start eines Marvel Films und den besten Start einer Comicverfilmung, wie Media Control am Montag mitteilte. Den am Mittwoch angelaufenen Film sahen laut Media Control bisher 2.132.735 Besucher. Von einem bisher erreichten Einspielergebnis von 24,32 Millionen Euro sprach die Walt Disney Company in einer Mitteilung von Montag. Mit einem Marktanteil von 72 Prozent habe sich das Superheldenepos „mühelos an Platz eins der deutschen Kinocharts“ gesetzt. Der Marvel-Blockbuster habe nach Umsatz das erfolgreichste 5-Tage-Startwochende aller Zeiten und das zweiterfolgreichste Startwochenende aller Zeiten nach „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ gehabt.