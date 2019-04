Wiener Rentenmarkt am Vormittag mehrheitlich etwas fester

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat heute, Montag, am späten Vormittag mehrheitlich etwas fester tendiert. Dagegen zeigte sich der Euro-Bund-Future in Frankfurt im Minus.

Konjunkturseitig rückten Stimmungsdaten aus der Eurozone in den Vordergrund: Die Stimmung in der Wirtschaft der Eurozone verschlechterte sich im April den zehnten Monat in Folge. Das diesbezügliche Barometer fiel um 1,6 auf 104 Punkte. Das ist der schlechteste Wert seit gut zweieinhalb Jahren.

Zuvor waren Daten der Europäischen Zentralbank (EZB) veröffentlicht worden. Banken im Euroraum hätten ihre Kreditvergabe an Unternehmen im März nicht mehr so kräftig ausgeweitet, erklärte die EZB. Die Institute reichten lediglich 3,5 Prozent mehr Darlehen an Firmen aus als ein Jahr zuvor. Im Februar hatte das Wachstum noch bei 3,8 Prozent gelegen.

Heute um 11.40 Uhr notierte der marktbestimmende Juni-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 165,62 um 20 Ticks unter dem letzten Settlement von 165,82. Das bisherige Tageshoch lag bei 165,84, das Tagestief bei 165,42. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 42 Basispunkte. Der Handel verläuft bei durchschnittlichem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 170.911 Juni-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,08 (zuletzt: 1,07) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,27 (0,28) Prozent, die fünfjährige mit -0,23 (-0,24) Prozent und die zweijährige lag bei -0,53 (-0,54) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 44 (zuletzt: 45) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 41 (42) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 29 (30) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 6 (7) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 109,91 110,22 1,08 44 110,3 Bund 29/02 10 0,75 101,99 102,04 0,27 41 102,15 Bund 24/10 5 0,00 110,34 110,51 -0,23 29 110,48 Bund 21/09 2 3,90 109,64 109,68 -0,53 6 109,7 ~