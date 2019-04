Gailtalbahn wird elektrifiziert: Bis Mitte Dezember fahren nur Busse

Hermagor (APA) - Ab dem 6. Mai verkehren zwischen Arnoldstein und Hermagor keine Züge auf den Schienen der Gailtalbahn. Der Grund ist die Elektrifizierung der Strecke, wie die ÖBB am Montag in einer Aussendung bekannt gaben. Bis zum 14. Dezember gibt es für die Bahnkunden einen Schienenersatzverkehr mit Bussen.

Während der Bauzeit werden neue Oberleitungsmasten gesetzt und alle Bahnhöfe und Haltestellen zwischen St. Stefan-Vordernberg und Hermagor barrierefrei umgebaut. Zusätzlich wird der Bahnhof Hermagor für den Personenverkehr entflochten und der Güterumschlag neu organisiert. Ersatzfahrpläne sind an allen Bahnhöfen und Haltestellen angebracht. Reisegepäck kann in den Bussen des Schienenersatzverkehrs nur in eingeschränktem Ausmaß befördert werden. Für Fahrradtouristen stehen täglich drei Busse je Richtung für die Fahrradmitnahme zur Verfügung. Die Abfahrtszeiten sind in den Ersatzfahrplänen ersichtlich.

~ WEB http://www.oebb.at/ ~ APA217 2019-04-29/12:23