Israels Generalstaatsanwalt setzt Netanyahu Frist für Befragung

Jerusalem (APA/AFP) - Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu muss bis kommende Woche entscheiden, ob er vor einer Anklageerhebung zu den gegen ihn erhobenen Korruptionsvorwürfen Stellung nehmen will. In einem Brief an Netanyahus Anwälte, der am Sonntagabend veröffentlicht wurde, fordert Generalstaatsanwalt Avishai Mandelblit eine Entscheidung bis zum 10. Mai.

Mandelblit hatte Ende Februar angekündigt, dass er Netanyahu wegen Bestechlichkeit, Betrugs und Untreue anklagen will. Vor der Anklageerhebung soll Netanyahu bei einer Befragung Gelegenheit erhalten, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen. Die Befragung muss spätestens am 10. Juli stattfinden. Bisher haben Netanyahus Anwälte aber noch nicht mitgeteilt, ob Netanyahu von seinem Recht Gebrauch machen will.

Aus Mandelblits Brief geht hervor, dass es Probleme bei der Bezahlung von Netanyahus Anwälten gibt. Sie wollen demnach erst dann die Akten einsehen, wenn sie ihr Geld erhalten haben.

Israelischen Medienberichten zufolge versucht Netanyahu derzeit, dafür zwei Millionen Dollar (1,8 Millionen Euro) von zwei US-Geschäftsleuten zu bekommen - von seinem Cousin Nathan Milikowsky und von seinem Freund Spencer Partrich. Ein Regierungskomitee, das Geldzahlungen aus dem Ausland absegnen muss, hat ihm bisher aber einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Die israelische Polizei ermittelt in drei unterschiedlichen Fällen gegen Netanyahu. Zum einen soll er der Telekommunikationsfirma Besek Vorteile bei der Regulierung gewährt haben, damit die vom selben Chef geführte Nachrichten-Website „Walla“ positiv über ihn berichtet.

Außerdem soll sich Netanyahu um eine geheime Absprache mit der israelischen Zeitung „Jediot Aharonot“ bemüht haben. Dabei soll er ein Gesetz, das die Verbreitung einer konkurrierenden Zeitung begrenzt hätte, im Gegenzug für positive Berichterstattung angeboten haben.

Im dritten Fall geht es darum, dass Netanyahu und seine Angehörigen von reichen Persönlichkeiten Luxusgeschenke für finanzielle und persönliche Gefallen erhalten haben sollen. In allen drei Fällen hat die Polizei empfohlen, Anklage gegen Netanyahu zu erheben.

Trotz der Korruptionsvorwürfe gegen Netanyahu hatte seine regierende Likud-Partei die Parlamentswahl gewonnen. Der 69-Jährige, der seit zehn Jahren durchgängig Regierungschef ist, strebt nun eine Koalition rechter und religiöser Parteien an. Netanyahu weist alle Vorwürfe zurück und beklagt eine „Hexenjagd“.