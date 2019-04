ÖH-Wahl: FLÖ-Spitzenkandidat Grossmann mit Faible für Astronomie

Wien/Graz (APA) - Der Spitzenkandidat der Fachschaftslisten (FLÖ) bei den ÖH-Wahlen, Desmond Grossmann, studiert an der Universität Graz Astrophysik. Abseits seiner Tätigkeit in der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) verbringt er auch seine Freizeit mit Astronomie: „Sterne gehen immer“, so der 22-Jährige am Rande einer Pressekonferenz am Montag.

Grossmann wurde am 14. Mai 1996 in Graz geboren und absolvierte auch seine Schulzeit in der steirischen Landeshauptstadt. An der Uni Graz ist er studentenpolitisch vielfach aktiv: Neben seiner Tätigkeit als stellvertretender ÖH-Vorsitzender der Gesamtuni engagiert er sich auch in der Studienvertretung Physik, ist Mitglied des Senats, diverser Habilitations- und Berufungskommissionen sowie der Studienkommission Physik.