Spanien-Wahl - Europas Sozialdemokraten sehen Schub für Europawahl

Madrid/Berlin (APA/Reuters) - Die Europäischen Sozialdemokraten (SPE) sehen sich durch den Wahlsieg von Ministerpräsident Pedro Sanchez in Spanien gestärkt. „Sein Sieg zeigt, dass mit der Sozialdemokratie in Europa zu rechnen ist. Das gibt einen kräftigen Schub auch für die Europawahl“, sagte SPE-Generalsekretär Achim Post der Nachrichtenagentur Reuters am Montag.

Die spanischen Konservativen hätten dagegen „die verdiente Quittung für ihren Kuschelkurs gegenüber der extremen Rechten in Spanien“ bekommen. Das starke Abschneiden der rechtsextremen Vox stelle die spanische Demokratie aber vor eine ernste Belastungsprobe. „Es ist ein weiteres Warnzeichen dafür, dass Freiheit, Demokratie und Zusammenhalt in Europa alles andere als selbstverständlich sind“, warnte Post, der auch stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion ist.

Sanchez hatte mit seiner sozialistischen Partei in Spanien die meisten Stimmen erhalten, aber für eine Mehrheit reicht es auch zusammen mit dem Linksbündnis Unidas Podemos nicht. Dem Land steht deshalb eine schwierige Regierungsbildung bevor. Vom 23. bis 26. Mai finden in den 27 EU-Staaten und vielleicht auch Großbritannien Europawahlen statt, in denen die Abgeordneten des Europäischen Parlaments in Straßburg bestimmt werden.