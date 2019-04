Streit um deutsches Paketzusteller-Gesetz - „Keine Wachstumsbremse“

Berlin (APA/Reuters/dpa) - Der deutsche Arbeitsminister Hubertus Heil hat sein Vorhaben verteidigt, die großen Paketdienste stärker für die Arbeitsbedingungen bei Subunternehmen in die Pflicht zu nehmen. „Richtig ist in der sozialen Marktwirtschaft, dass alle sich an Recht und Gesetz halten“, sagte der SPD-Politiker am Montag im ARD-Fernsehen. „Der Vorwurf, dass das eine Wachstumsbremse ist, ist einigermaßen lächerlich“.

„Es ist ja nicht zu akzeptieren, dass Recht und Gesetz umgangen werden. Und das darf in einer sozialen Marktwirtschaft kein Wirtschaftsminister, kein Arbeitsminister akzeptieren“, sagte Heil. Der Arbeitsminister will die sogenannte Nachunternehmer-Haftung auf die Kurier-, Express- und Paketbranche ausweiten. Große Paketdienste würden damit dafür haften, dass von ihnen beauftragte Subunternehmen Sozialbeiträge korrekt abführen. In seinem Reuters vorliegenden ersten Entwurf für das Gesetz wird auf eine bundesweite Razzia des Zolls verwiesen, nach der unter anderem 24 Strafverfahren wegen Vorenthaltung von Sozialbeiträgen eingeleitet wurden.

Beim Koalitionspartner CDU stößt Heil damit auf Vorbehalte. Fraktionschef Ralph Brinkhaus sagte in Berlin, man werde sich „anschauen, ob die Vorschläge von Herrn Heil da tauglich sind“. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet sagte: „Das Anliegen ist berechtigt.“ Es gelte nun, eine Lösung zu finden.

Ablehnung kam indes von Wirtschaftsminister Peter Altmaier und der Arbeitgeber-Vereinigung BDA. „Es ist jetzt nicht die Zeit für neue Belastungen der Wirtschaft“, sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetz Deutschland (RND). „Die Belebung des Wachstums und die Schaffung neuer Arbeitsplätze muss Vorrang haben vor dem Aufbau neuer Bürokratie.“ BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter sagte, wenn der Staat Kontrolldefizite sehe, müsse er „seine Kontrollen verbessern statt rechtstreuen Unternehmen neue Haftungsrisiken aufzudrücken“.

Unterstützt wird Heil von Finanzminister Olaf Scholz (SPD), der für den Zoll und damit für die Kontrollen von Mindestlohn und Sozialbeiträgen zuständig ist. Auch der Bundesrat hat eine entsprechende Gesetzesinitiative auf den Weg gebracht, mit der die Nachunternehmer-Haftung auf die Paketbranche ausgeweitet würde. In der Bau- und Fleischindustrie gibt es dieses Instrument bereits. Für die Zahlung des Mindestlohns bei Subunternehmern haften die Paketdienste auch derzeit schon.

Heils Gesetzentwurf ist noch in einem frühen Stadium der Vorkoordinierung mit dem Kanzleramt. Im Koalitionsvertrag ist das Vorhaben nicht vereinbart. In der wachsenden Branche der Paketdienste häufen sich laut Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die Missstände. Sie spricht von teilweise „mafiösen Strukturen“. Der Arbeitsmarkt sei zweigeteilt. Mit der Post-Tochter DHL und UPS arbeiteten nur zwei der fünf großen Paketdienste in Deutschland überwiegend mit eigenen, fest angestellten Zustellern, die nach Tarif bezahlt würden. Die Paketdienste DPD, Hermes und GLS beauftragten dagegen bei der Zustellung fast ausschließlich Subunternehmen, bei denen die Arbeitsbedingungen vielfach prekär seien.

Bei einer Schwerpunktprüfung der Zoll-Sondereinheit Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FSK) waren am 8. Februar 12.860 Beschäftigte befragt und 648 Arbeitgeber geprüft worden. Nach einer ersten Bilanz des Zolls wurden danach 60 Strafverfahren eingeleitet, davon 24 wegen Vorenthaltung von Sozialbeiträgen und 21 wegen illegalen Aufenthalts ohne Aufenthaltstitel.