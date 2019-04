Burgenländisches Raumplanungsgesetz für ÖVP „Kniefall vor Konzernen“

Eisenstadt (APA) - Nach den Grünen hat am Montag auch die ÖVP Kritik am Entwurf zum burgenländischen Raumplanungsgesetz geübt. Die Novelle sei „ein rot-blauer Kniefall vor Konzernen“, stellte ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner vor Journalisten fest. Besonders was die Frage der Einkaufszentren betreffe, sei man mit dem Entwurf nicht einverstanden. Die SPÖ wies die Kritik zurück.

Als Einkaufszentren galten bisher Geschäfte, wenn mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche für verschiedene Warengruppen oder über 500 bei Lebensmitteln vorgesehen wurden, erläuterte Steiner. Durch die Novelle werde dieser Wert auch bei Lebensmitteln auf mehr als 800 Quadratmeter angehoben, dies sei „ein starkes Entgegenkommen an die Konzerne“.

Künftig würden weiters Regionen mit überregionalen, regionalen und kleineren Zentren festgelegt: „Das bedeutet, dass die Regierung es in der Hand hat, in jeder Kleinstgemeinde Einkaufszentren zuzulassen.“

Und schließlich sollen in Zukunft in überregionalen Zentren Verkaufsflächen bis zu 1.300, in regionalen 1.100 Quadratmeter und in den anderen Zentren 800 Quadratmeter möglich sein, so Steiner. Dies bedeute eine „massive Ausweitung“.

In jeder kleinen Gemeinde sei es durch eine „Hintertür“ - wenn das Zentrum direkt ans Ortsgebiet anschließe - theoretisch möglich, ein bis zu 1.300 Quadratmeter großes Einkaufszentrum zu errichten. Die ÖVP werde die noch unter Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) ausgearbeitete Novelle in derzeitiger Form nicht unterstützen, kündigte Steiner an. Stattdessen trete man dafür ein, die bisherige, schon großzügige Regelung beizubehalten, um Stadtkerne und Dorfzentren „nicht noch mehr Konkurrenz auszusetzen“.

Die SPÖ blieb bei ihrer Argumentation, das neue Raumplanungsgesetz bringe schnellere Verfahren und weniger Bürokratie. „Damit wird das Burgenland auch als Wirtschaftsstandort noch attraktiver“, stellte Klubobfrau Ingrid Salamon fest. Es sei auch sehr verwunderlich, dass gerade Steiner gegen Einkaufszentren auf die Barrikaden steige, während er diese selbst in Eisenstadt, wo er Bürgermeister ist, gerne sehe.

Vor allem die Kritik an der Ansiedlung neuer Lebensmittelgeschäfte sei für die SPÖ nicht nachvollziehbar, gehe es doch um die Versorgung der Burgenländer. Es stehe jeder Gemeinde frei, Flächen für Betriebe zu widmen oder auch nicht, betonte Salamon: „Ich bin sicher, dass die Gemeinden am besten wissen, was sie brauchen.“

