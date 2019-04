Nachrichten leicht verständlich (in den Sprachstufen B1 und A2)

Bundeskanzler Kurz hat seine China-Reise beendet

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz war in den letzten 5 Tagen auf Staatsbesuch in China. Er traf dabei viele chinesische Politiker und Firmen-Chefs und sprach mit ihnen über die sogenannte Neue Seidenstraße. Die Neue Seidenstraße soll die Wirtschaft in Europa, China und vielen anderen Ländern verbessern.

Zum Abschluss seines Staatsbesuchs sprach Kurz mit Chinas Präsident Xi Jinping. Danach sagte Kurz: „Ich bin wirklich sehr zufrieden, wie Österreich hier in China geschätzt wird.“

Erklärung: Neue Seidenstraße

Die Neue Seidenstraße ist wichtig für die Wirtschaft in vielen Ländern. China gibt sehr viel Geld dafür aus und baut in vielen anderen Ländern neue Straßen und Eisenbahnen. Damit sollen zum Beispiel Waren aus China schneller nach Europa kommen. Und Waren aus Europa sollen schneller nach China kommen.

Bundeskanzler Kurz hat China besucht

Wien - Sebastian Kurz ist der Bundes-Kanzler von Österreich. Er hat das Land China besucht. Kurz sprach dort mit Politikern aus China. Das nennt man auch einen Staats-Besuch. Kurz und die chinesischen Politiker sprachen vor allem über die sogenannte Neue Seiden-Straße. Das ist ein wichtiger Plan für die Wirtschaft in vielen Ländern.

Zum Schluss von seinem Besuch sprach Bundes-Kanzler Kurz mit Xi Jinping. Xi Jinping ist der Präsident von China. Kurz war mit seinem Besuch in China sehr zufrieden. Er sagte, dass die Chinesen Österreich sehr wichtig finden.

Erklärung: Neue Seiden-Straße

Die Neue Seidenstraße ist ein wichtiger neuer Handels-Weg. China baut dafür in vielen Ländern neue Straßen und Eisenbahnen. Dadurch soll der Handel zum Beispiel zwischen China und Europa besser werden. Das heißt, in China hergestellte Dinge sollen schneller nach Europa kommen. Und in Europa hergestellte Dinge sollen schneller nach China kommen. Das soll gut für die Wirtschaft sein.

Weltweit steigen die Rüstungs-Ausgaben weiter

Stockholm/Wien - Die Rüstungs-Ausgaben in der Welt steigen weiter. Das heißt, die Länder der Welt geben immer mehr Geld für das Militär aus. Insgesamt haben die Länder der Welt im Jahr 2018 rund 1,6 Billionen Euro für das Militär ausgegeben. Das sind 1.600 Milliarden Euro und ein neuer Rekord.

Vor allem die USA und China gaben viel mehr Geld für das Militär aus und kauften mehr Waffen. Am meisten Geld für das Militär gaben im Jahr 2018 die USA aus, nämlich rund 580 Milliarden Euro. Zum Vergleich: In Österreich waren es nicht einmal 2,3 Milliarden Euro.

Die Länder geben immer mehr Geld für das Militär aus

Stockholm/Wien - Auf der ganzen Welt geben die Länder immer mehr Geld für das Militär aus. Im Jahr 2018 gab es sogar einen Rekord. So viel wie 2018 wurde lange nicht mehr für das Militär ausgegeben.

Am meisten Geld von allen Ländern gaben die USA für das Militär aus. Auch China gab dafür viel Geld aus, aber lange nicht so viel wie die USA. Die USA gaben für das Militär rund 250 Mal so viel Geld aus wie Österreich.

Rund 300 Menschen sind bei den Wahlen in Indonesien gestorben

Jakarta - Das asiatische Land Indonesien hat mehr als 260 Millionen Einwohner. Nach der Größe der Bevölkerung ist es das viert-größte Land der Welt. Nur China, Indien und die USA haben mehr Einwohner als Indonesien. In Indonesien ist nun gewählt worden. Das ist schwer, denn Indonesien besteht aus mehr als 17.000 Inseln. Deshalb gab es bei den Wahlen mehr als 7 Millionen Helfer.

287 dieser Helfer und 18 Polizisten starben bei den Wahlen. Manche starben bei Verkehrs-Unfällen, aber die meisten starben an Erschöpfung. Bei den letzten Wahlen im Jahr 2014 waren 150 Menschen gestorben.

Bei den Wahlen in Indonesien sind viele Menschen gestorben

Jakarta - Indonesien ist ein großes Land in Asien. Dort leben über 260 Millionen Menschen. In Indonesien hat es nun Wahlen gegeben. Indonesien besteht aus ganz vielen Inseln. Deshalb mussten sehr viele Menschen bei der Wahl helfen.

287 von diesen Helfern starben bei der Wahl. Manche starben bei Unfällen. Aber die meisten starben an Erschöpfung. Auch 18 Polizisten starben bei der Wahl.

Dominic Thiem hat das Tennis-Turnier von Barcelona gewonnen

Barcelona - Dominic Thiem ist Österreichs bester Tennis-Spieler. Am Sonntag hat er das Tennis-Turnier in Barcelona in Spanien gewonnen. Er schlug Daniil Medwedew aus Russland ohne große Probleme in 2 Sätzen mit 6:4 und 6:0.

Thiem hatte am Samstag im Halbfinale den Spanier Rafael Nadal geschlagen. Rafael Nadal hatte die letzten 3 Jahre das Turnier von Barcelona gewonnen. Dominic Thiem ist die Nummer 5 in der Liste der besten Tennis-Spieler der Welt.

Dominic Thiem hat ein wichtiges Tennis-Turnier gewonnen

Barcelona - Dominic Thiem ist der beste Tennis-Spieler aus Österreich. Am Sonntag hat Thiem das Tennis-Turnier in Barcelona im Land Spanien gewonnen. Thiem besiegte dabei den Tennis-Spieler Daniil Medwedew aus Russland.

Am Samstag hatte Thiem den Spanier Rafael Nadal geschlagen. Nadal hatte in den vergangenen 3 Jahren das Turnier in Barcelona gewonnen. Thiem ist die Nummer 5 von den besten Tennis-Spielern auf der Welt.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind in erster Linie Menschen mit Leseschwächen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Grazer Unternehmen capito. +++