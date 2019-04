Wiener Rentenmarkt im Späthandel schwächer

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat sich am Montagnachmittag einheitlich schwächer gezeigt. Der Euro-Bund-Future tendierte ebenfalls leichter.

Nachdem am Vormittag Veröffentlichungen aus der Eurozone ein eingetrübtes Stimmungsbild gezeichnet hatten, rückten am Nachmittag überraschend positive Konsumentendaten aus den USA in den Fokus. So erhöhten US-Verbraucher ihre Ausgaben im März um 0,9 Prozent zum Vormonat, wie das US-Handelsministerium mitteilte. Der Konsens hatte dagegen bei 0,7 Prozent gelegen. Besonders für Fahrzeuge und Gesundheit machten die Amerikaner mehr Geld locker.

Um 16.30 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit Juni-Termin, mit 165,54 um 28 Basispunkte unter dem Schluss-Stand vom Vortag (165,82). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 165,62. Das Tageshoch lag bisher bei 165,84, das Tagestief bei 165,33, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 51 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 423.010 Juni-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,08 (zuletzt: 1,07) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,30 (0,28) Prozent, jene der fünfjährigen bei -0,22 (-0,24) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,53 (-0,54) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 44 (zuletzt: 45) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 41 (42) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 30 (30) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 6 (7) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 109,94 110,24 1,08 110,12 110,3 Bund 29/02 10 0,50 101,95 102,00 0,30 102,05 102,15 Bund 24/10 5 1,65 110,31 110,47 -0,22 110,4 110,48 Bund 21/09 2 3,5 109,64 109,69 -0,53 109,68 109,7 ~