Tennis: Karolina Pliskova sagte für Prag wegen Viruserkrankung ab

Prag (APA/AFP) - Die Tschechin Karolina Pliskova hat am Montag topgesetzt für ihr Heim-Tennisturnier in Prag aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Die Weltranglisten-Fünfte habe seit einem Monat Schmerzen, könne nicht trainieren, schrieb die 27-Jährige auf ihrer Homepage. „Die Blutbefunde sind nicht gut“, erklärte Pliskova. „Es ist ein Virus in meinem Körper. Aber niemand schafft es, ihn zu eliminieren.“